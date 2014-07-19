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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Cибирь
Оренбург - Cибирь: обзор матча 19 июля 2014
Оренбург
19.07.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
45'
И. Коронов
12'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Cибирь
90'
+1
Замена
А. Едунов
️️️️
М. Маркосов
Замена
М. Шогенов
️️️️
В. Парняков
89'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
76'
73'
Замена
А. Дудолев
️️️️
И. Нагибин
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Коронов
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Коронов
45'
44'
Желтая карточка
А. Рогочий
40'
Желтая карточка
М. Маркосов
34'
Желтая карточка
Е. Чеботару
Замена
И. Климов
️️️️
С. Бреев
17'
Красная карточка
Д. Андреев
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
14
Аппаев
4-5-1
22
Цыган
5
Головатенко
14
Рогочий
4
Выходил
59
Иванов
52
Зиновьев
4
Астафьев
9
Нагибин
37
Чеботару
5
Гладышев
9
Маркосов
14
Коронов
70
Кабутов
70
Кабутов
14
Коронов
23
Бреев
80
Климов
80
Климов
23
Бреев
10
Парняков
8
Шогенов
8
Шогенов
10
Парняков
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
9
Маркосов
11
Едунов
11
Едунов
9
Маркосов
9
Нагибин
18
Дудолев
18
Дудолев
9
Нагибин
52
Зиновьев
7
Беляев
7
Беляев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Оренбург
Cибирь
77
Артем Москвин
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Cибирь
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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