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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 10 мая 2015
Шинник
10.05.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
50'
Е. Стешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
Замена
Н. Вовк
️️️️
Э. Низамутдинов
90'
+2
88'
Замена
А. Рогочий
️️️️
В. Головатенко
85'
Красная карточка
Р. Беляев
Желтая карточка
Е. Ятченко
80'
Желтая карточка
Р. Войдель
77'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Щадин
71'
Желтая карточка
Н. Тимошин
52'
ГОЛ! 1:0!
Е. Стешин
50'
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
31
Денис Пчелинцев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Иван Подоляк
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-3-2-1
1
Малышев
2
Ндри
40
Тимошин
76
Стешин
97
Ятченко
20
Войдель
7
Маляров
10
Рылов
92
Щадин
57
Деобальд
81
Низамутдинов
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
5
Головатенко
4
Выходил
59
Иванов
18
Дудолев
99
Житнев
37
Чеботару
6
Свежов
5
Гладышев
9
Нагибин
81
Низамутдинов
50
Вовк
50
Вовк
81
Низамутдинов
92
Щадин
20
Подоляк
20
Подоляк
92
Щадин
5
Головатенко
14
Рогочий
14
Рогочий
5
Головатенко
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
5
Илья Сериков
ЦЗ
35
Даниил Сизько
ВР
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
5
Илья Сериков
ЦЗ
35
Даниил Сизько
ВР
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Cибирь
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Шинник
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