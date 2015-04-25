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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Тюмень
Cибирь - Тюмень: обзор матча 25 апреля 2015
Cибирь
25.04.2015, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
25'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Тюмень
Замена
А. Едунов
️️️️
И. Нагибин
87'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Дудолев
82'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
79'
75'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
Д. Кленкин
72'
Желтая карточка
В. Пономарев
66'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
А. Павленко
63'
Замена
О. Самсонов
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
25'
Желтая карточка
А. Гладышев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
17
Михаил Канаев
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
14
Рогочий
34
Маргасов
5
Гладышев
37
Чеботару
6
Свежов
9
Нагибин
18
Дудолев
99
Житнев
3-2-2-2
1
Соколов
77
Павленко
7
Нежелев
19
Пономарев
57
Абазов
71
Багаев
4
Кленкин
20
Теленков
90
Делькин
9
Мамтов
9
Нагибин
11
Едунов
11
Едунов
9
Нагибин
18
Дудолев
7
Беляев
7
Беляев
18
Дудолев
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
77
Павленко
19
Ламбарский
19
Ламбарский
77
Павленко
4
Кленкин
13
Шляпкин
13
Шляпкин
4
Кленкин
7
Нежелев
36
Самсонов
36
Самсонов
7
Нежелев
Остались в запасе
Cибирь
Тюмень
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Cибирь - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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