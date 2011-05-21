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Сирил Женешам
Статистика
Сирил Женешам - статистика
Завершил карьеру
18 декабря 1975 (50), Ним
#19 | Защитник
177 см | 73 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
29
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 1
21.05.2011
Монако
1' - 90'
32'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
2 : 0
15.05.2011
Монпелье
1' - 38'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
3 : 1
11.05.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Осер
1 : 0
07.05.2011
Монпелье
1' - 90'
43'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 0
01.05.2011
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3 : 2
27.04.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1 : 2
17.04.2011
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1 : 1
10.04.2011
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
2 : 2
13.03.2011
Монпелье
1' - 49'
33'
49'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 1
05.03.2011
Ренн
1' - 90'
83'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сошо
0 : 0
26.02.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1 : 0
20.02.2011
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
12.02.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Нанси
1 : 2
30.01.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2 : 1
15.01.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0 : 0
21.12.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 1
18.12.2010
Осер
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
4 : 0
27.11.2010
Монпелье
1' - 23'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0 : 1
20.11.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 0
13.11.2010
Тулуза
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
2 : 0
07.11.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
0 : 1
23.10.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2 : 0
16.10.2010
Сошо
1' - 80'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 1
25.09.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
44'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
3 : 0
18.09.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 2
11.09.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Валансьен
0 : 1
28.08.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
22.08.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
08.08.2010
Бордо
1' - 90'
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