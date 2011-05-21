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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 21 мая 2011
Монпелье
21.05.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 1
Завершен
Монако
56'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
Замена
Ж. Марво
️️️️
Р. Пито
Замена
Б. Койта
️️️️
Ж. Дернес
Замена
Ж. Госсо
️️️️
М. Кутадье
Замена
С. Шаббер
️️️️
С. Руффье
Замена
С. Камара
️️️️
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Б. Муканджо
ГОЛ! 0:1!
Б. Муканджо
Пас отдал
К. Малонга
Замена
Д. Уэлком
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
Ж. Дернес
Желтая карточка
С. Женешам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
7
Джон Утака
ЛВ
14
Ромейн Пито
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Монпелье
6
Жорис Марво
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
3-5-1-1
16
Журдрен
4
Спахич
4
Эль-Каутари
2
Бокали
20
Дернес
23
Саихи
20
Бельханда
19
Женешам
14
Пито
7
Утака
9
Жиру
3-2-2-1-2
16
Руффье
13
Ханссон
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
21
Боннар
12
Адриано
25
Аруна
6
Кутадье
12
Муканджо
30
Пак Чу-Юн
4
Малонга
14
Пито
6
Марво
6
Марво
14
Пито
20
Бельханда
19
Камара
19
Камара
20
Бельханда
20
Дернес
55
Койта
55
Койта
20
Дернес
25
Аруна
9
Уэлком
9
Уэлком
25
Аруна
16
Руффье
40
Шаббер
40
Шаббер
16
Руффье
6
Кутадье
19
Госсо
19
Госсо
6
Кутадье
Остались в запасе
Монпелье
Монако
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Монпелье - Монако
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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