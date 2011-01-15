Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Валансьен
Монпелье - Валансьен: обзор матча 15 января 2011
Монпелье
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
80'
О. Жиру (П)
82'
А. Эль-Каутари
49'
М. Доссеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Валансьен
Замена
Г. Бокали
️️️️
К. Аит-Фана
Красная карточка
Б. Стамбули
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Каутари
Пас отдал
М. Эстрада
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Жиру
Вторая желтая
Р. Матер
Замена
Г. Данич
️️️️
М. Доссеви
Замена
Р. Гомис
️️️️
Ж. Саез
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Саихи
ГОЛ! 0:1!
М. Доссеви
Пас отдал
М. Самасса
Желтая карточка
Р. Матер
Желтая карточка
Ж. Саихи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
21
Жозе Саез
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Гийом Лорьо
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
3-1-4-2
1
Пьонье
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
6
Марво
21
Стамбули
23
Саихи
20
Бельханда
13
Эстрада
19
Женешам
18
Аит-Фана
9
Жиру
3-2-3-2
30
Пеннето
5
Паллуа
77
Изима-Мирен
4
Бишевац
25
Матер
6
Дюкортью
21
Саез
14
Доссеви
25
Нам Те-Хе
16
Самасса
28
Пужоль
18
Аит-Фана
2
Бокали
2
Бокали
18
Аит-Фана
23
Саихи
19
Камара
19
Камара
23
Саихи
14
Доссеви
28
Данич
28
Данич
14
Доссеви
21
Саез
6
Гомис
6
Гомис
21
Саез
Остались в запасе
Монпелье
Валансьен
16
Жоффрей Журдрен
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Монпелье - Валансьен
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Валансьен
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+