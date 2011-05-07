Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монпелье
Осер - Монпелье: обзор матча 07 мая 2011
Осер
07.05.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
79'
Р. Конту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Монпелье
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Р. Конту
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:0!
Р. Конту
Замена
Й. Юнг
️️️️
И. Йелень
Замена
Ж. Марво
️️️️
Ж. Саихи
Замена
Д. Ндинга
️️️️
П. Сегбефиа
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Д. Олиеч
Желтая карточка
Ж. Саихи
Желтая карточка
С. Женешам
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
9
Принс Сегбефиа
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
3-2-3-2
16
Сорен
20
Сидибе
30
Боли
6
Кулибали
15
Дудка
2
Ангбар
9
Сегбефиа
23
Бирса
14
Олиеч
18
Конту
27
Йелень
2-1-5-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
21
Стамбули
23
Саихи
13
Эстрада
20
Бельханда
19
Женешам
20
Дернес
9
Жиру
19
Камара
27
Йелень
24
Юнг
24
Юнг
27
Йелень
9
Сегбефиа
88
Ндинга
88
Ндинга
9
Сегбефиа
23
Бирса
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
23
Бирса
23
Саихи
6
Марво
6
Марво
23
Саихи
19
Камара
55
Койта
55
Койта
19
Камара
20
Бельханда
99
Кабзе
99
Кабзе
20
Бельханда
Остались в запасе
Осер
Монпелье
30
Симон Понтдем
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Монпелье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
Все
Осер
Монпелье
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+