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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Тулуза
Монпелье - Тулуза: обзор матча 13 ноября 2010
Монпелье
13.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
19'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Тулуза
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Р. Пито
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
П. Машаду
Замена
Я. Тафе
️️️️
А. Сукуна
Замена
Ж. Марво
️️️️
М. Эстрада
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Ф. Табану
Желтая карточка
С. Женешам
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Эстрада
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
27
Амаду Сукуна
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
0
Флориан Айжу
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-4-3
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Спахич
2
Бокали
20
Бельханда
19
Женешам
13
Эстрада
14
Пито
19
Камара
99
Кабзе
9
Жиру
2-2-5-1
28
Валверде
2
Фофана
3
Конгре
6
Капу
6
Дево
22
Браатен
55
Машаду
17
Дидо
17
Сиссоко
27
Табану
27
Сукуна
13
Эстрада
6
Марво
6
Марво
13
Эстрада
14
Пито
21
Стамбули
21
Стамбули
14
Пито
9
Жиру
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
9
Жиру
27
Сукуна
9
Тафе
9
Тафе
27
Сукуна
55
Машаду
7
Мансаре
7
Мансаре
55
Машаду
Остались в запасе
Монпелье
Тулуза
1
Лоран Пьонье
ВР
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
0
Флориан Айжу
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
0
Флориан Айжу
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Монпелье - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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