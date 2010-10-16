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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сошо
Монпелье - Сошо: обзор матча 16 октября 2010
Монпелье
16.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сошо
30'
М. Янга-Мбива
44'
Ю. Бельханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сошо
Желтая карточка
М. Майга
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Б. Стамбули
️️️️
С. Женешам
Замена
Р. Диас
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Х. Кабзе
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Карлао
Замена
Карлао
️️️️
К. Анин
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
О. Жиру
ГОЛ! 1:0!
М. Янга-Мбива
Пас отдал
Э. Спахич
Желтая карточка
М. Мартен
Желтая карточка
К. Анин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
29
Рафаэль Диас
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
4-4-2
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Спахич
6
Марво
14
Пито
13
Эстрада
20
Бельханда
19
Женешам
9
Жиру
19
Камара
3-2-1-1-3
1
Дрейер
19
Фати
23
Соже
6
Анин
3
Драме
5
Бреше
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
12
Идейе
19
Женешам
21
Стамбули
21
Стамбули
19
Женешам
9
Жиру
99
Кабзе
99
Кабзе
9
Жиру
20
Бельханда
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
20
Бельханда
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
29
Диас
29
Диас
19
Морис-Белэй
6
Анин
50
Карлао
50
Карлао
6
Анин
Остались в запасе
Монпелье
Сошо
1
Лоран Пьонье
ВР
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Статистика матча Монпелье - Сошо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Сошо
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