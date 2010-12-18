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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Осер
Монпелье - Осер: обзор матча 18 декабря 2010
Монпелье
18.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Осер
59'
Ю. Бельханда
76'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Осер
Желтая карточка
О. Жиру
Замена
С. Камара
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Ж. Берто
️️️️
Ж. Кверсия
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Ф. Саммаритано
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
С. Женешам
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
В. Бирса
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Ж. Дернес
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
О. Жиру
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
Н. Джодич
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
А. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-1-4-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
34
Джодич
4
Спахич
21
Стамбули
20
Дернес
20
Бельханда
19
Женешам
14
Пито
9
Жиру
18
Аит-Фана
4-4-2
16
Сорен
3
Грихтинг
12
Миньо
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
25
Шафни
23
Бирса
18
Конту
20
Кверсия
34
Джодич
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
34
Джодич
20
Дернес
99
Кабзе
99
Кабзе
20
Дернес
18
Аит-Фана
19
Камара
19
Камара
18
Аит-Фана
20
Кверсия
23
Берто
23
Берто
20
Кверсия
23
Бирса
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Бирса
18
Конту
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
18
Конту
Остались в запасе
Монпелье
Осер
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Монпелье - Осер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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