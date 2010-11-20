Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 20 ноября 2010
Ницца
20.11.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
82'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Эстрада
Замена
М. Эстрада
️️️️
Ж. Дернес
Замена
М. Багайоко
️️️️
Д. Любоя
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Замена
О. Жиру
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
Б. Стамбули
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ж. Марво
Замена
М. Поте
️️️️
Э. Мулунгуи
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ж. Сабле
Желтая карточка
Р. Сивелли
Желтая карточка
Ж. Марво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
13
Марко Эстрада
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
0
Пэйсли
29
Клер
14
Фаэ
18
Диаките
40
Мунье
15
Кулибали
27
Сабле
28
Любоя
11
Мулунгуи
4-1-2-3
16
Журдрен
2
Бокали
4
Спахич
2
Янга-Мбива
6
Марво
21
Стамбули
19
Женешам
20
Дернес
18
Аит-Фана
99
Кабзе
19
Камара
27
Сабле
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
27
Сабле
28
Любоя
49
Багайоко
49
Багайоко
28
Любоя
11
Мулунгуи
39
Поте
39
Поте
11
Мулунгуи
20
Дернес
13
Эстрада
13
Эстрада
20
Дернес
6
Марво
20
Бельханда
20
Бельханда
6
Марво
19
Камара
9
Жиру
9
Жиру
19
Камара
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
18
Абейку Куанса
ЦП
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Ницца - Монпелье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
Новости команд
Все
Ницца
Монпелье
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+