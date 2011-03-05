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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 05 марта 2011
Монпелье
05.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
28'
А. Букари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
+2
Желтая карточка
Т. Думбия
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Г. Бокали
Замена
Т. Думбия
️️️️
А. Букари
Желтая карточка
С. Женешам
Замена
Я. Браими
️️️️
Ж. Лерой
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
О. Жиру
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Я. М'Вила
Замена
Ж. Дернес
️️️️
М. Эстрада
ГОЛ! 0:1!
А. Букари
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
19
Сирил Женешам
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
13
Марко Эстрада
ЛП
7
Джон Утака
ЦП
6
Жорис Марво
(К)
ПП
20
Юнес Бельханда
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Сулейман Камара
РФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЛЗ
12
Кадер Мангане
(К)
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ПЗ
6
Александер Теттей
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Жером Лерой
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЛФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
40
Жорж Манджек
РФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
4-3-3
16
Журдрен
19
Женешам
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
2
Бокали
13
Эстрада
7
Утака
6
Марво
9
Жиру
20
Бельханда
19
Камара
4-1-2-3
1
Дюшез
29
Данзе
12
Мангане
27
Кана-Бийик
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
40
Манджек
12
Букари
31
Монтаньо
13
Эстрада
20
Дернес
20
Дернес
13
Эстрада
2
Бокали
23
Саихи
23
Саихи
2
Бокали
9
Жиру
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
9
Жиру
6
Лерой
8
Браими
8
Браими
6
Лерой
12
Букари
3
Думбия
3
Думбия
12
Букари
6
М'Вила
18
Лемуан
18
Лемуан
6
М'Вила
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монпелье - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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