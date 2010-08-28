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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Монпелье
Валансьен - Монпелье: обзор матча 28 августа 2010
Валансьен
28.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
29'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Монпелье
Замена
Ж. Дернес
️️️️
М. Эстрада
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Х. Кабзе
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Ж. Саез
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ж. Марво
Желтая карточка
Г. Бокали
Замена
В. Абубакар
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
Д. Бальде
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
19
Сирил Женешам
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
4-4-2
30
Пеннето
4
Бальде
4
Бишевац
13
Бонг
25
Матер
28
Данич
6
Гомис
21
Саез
24
Коад
16
Самасса
28
Пужоль
4-3-3
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Спахич
6
Марво
19
Женешам
13
Эстрада
14
Пито
9
Жиру
19
Камара
99
Кабзе
21
Саез
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
21
Саез
28
Данич
9
Абубакар
9
Абубакар
28
Данич
13
Эстрада
20
Дернес
20
Дернес
13
Эстрада
6
Марво
23
Саихи
23
Саихи
6
Марво
99
Кабзе
20
Бельханда
20
Бельханда
99
Кабзе
Остались в запасе
Валансьен
Монпелье
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валансьен - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Нунгессер
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