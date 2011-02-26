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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Монпелье
Сошо - Монпелье: обзор матча 26 февраля 2011
Сошо
26.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Монпелье
Замена
В. Ногейра
️️️️
Р. Будебуз
Желтая карточка
М. Майга
Замена
Д. Утака
️️️️
О. Жиру
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
Р. Пито
Вторая желтая
Э. Спахич
Желтая карточка
Э. Спахич
20'
Желтая карточка
М. Эстрада
Красная карточка
Б. Идейе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Букари Драме
(К)
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
7
Жоффрей Туласн
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
7
Джон Утака
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Ришер
24
Перки
23
Соже
50
Карлао
19
Фати
3
Драме
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
12
Идейе
4-4-2
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
4
Спахич
6
Марво
13
Эстрада
14
Пито
19
Женешам
20
Бельханда
9
Жиру
19
Камара
10
Будебуз
5
Ногейра
5
Ногейра
10
Будебуз
14
Пито
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
14
Пито
9
Жиру
7
Утака
7
Утака
9
Жиру
Остались в запасе
Сошо
Монпелье
7
Жоффрей Туласн
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Статистика матча Сошо - Монпелье
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Огюст Бональ
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