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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нанси
Монпелье - Нанси: обзор матча 11 сентября 2010
Монпелье
11.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Нанси
50'
М. Эстрада
5'
Д. Бакар
34'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Нанси
Желтая карточка
Г. Бокали
Замена
Ж. Бризон
️️️️
Д. Бакар
Замена
Г. Лякомб
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Б. Траоре
ГОЛ! 1:2!
М. Эстрада
Вторая желтая
Ж. Сами
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
П. Беренге
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Р. Пито
Желтая карточка
Ж. Сами
Желтая карточка
М. Эстрада
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
Э. Спахич
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-3-3
16
Журдрен
6
Марво
4
Спахич
2
Янга-Мбива
2
Бокали
13
Эстрада
14
Пито
19
Женешам
99
Кабзе
19
Камара
9
Жиру
4-5-1
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
17
Луис
3
Сами
25
Леметр
22
Кювилье
6
Беренге
25
Фере
21
Н'Гуэмо
8
Траоре
21
Бакар
4
Спахич
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
4
Спахич
19
Камара
27
Лякомб
27
Лякомб
19
Камара
14
Пито
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
14
Пито
21
Бакар
27
Бризон
27
Бризон
21
Бакар
6
Беренге
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
6
Беренге
Остались в запасе
Монпелье
Нанси
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монпелье - Нанси
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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