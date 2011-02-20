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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 20 февраля 2011
Монпелье
20.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
84'
Ю. Бельханда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бельханда
Замена
Ж. Дернес
️️️️
Ж. Марво
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Э. Азар
Замена
Ж. Мартен
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Й. Кабай
Замена
П. Суаре
️️️️
М. Дебюши
Желтая карточка
М. Эстрада
Желтая карточка
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
19
Сирил Женешам
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ПЗ
13
Марко Эстрада
ЛП
14
Ромейн Пито
(К)
ЦП
6
Жорис Марво
ПП
19
Сулейман Камара
ЛФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
20
Юнес Бельханда
РФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
17
Мусса Сов
ЛФ
10
Эден Азар
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
33
Димитри Сарасар
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-3-3
16
Журдрен
19
Женешам
4
Эль-Каутари
4
Спахич
2
Янга-Мбива
13
Эстрада
14
Пито
6
Марво
19
Камара
18
Аит-Фана
20
Бельханда
4-3-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
6
Марво
20
Дернес
20
Дернес
6
Марво
18
Аит-Фана
8
Мартен
8
Мартен
18
Аит-Фана
26
Дебюши
27
Суаре
27
Суаре
26
Дебюши
10
Азар
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Азар
29
Кабай
9
Де Мело
9
Де Мело
29
Кабай
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
33
Димитри Сарасар
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
33
Димитри Сарасар
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монпелье - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:55 (прямая)
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