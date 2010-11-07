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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монпелье
Ланс - Монпелье: обзор матча 07 ноября 2010
Ланс
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
7'
А. Армаш
41'
К. Акале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Монпелье
Замена
Ф. Кедрю
️️️️
А. Букари
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
Н. Джодич
Замена
Г. Сертик
️️️️
К. Акале
Желтая карточка
А. Бедимо
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Маулида
Замена
Ж. Дернес
️️️️
Ж. Марво
Желтая карточка
Г. Бокали
ГОЛ! 2:0!
К. Акале
Пас отдал
Т. Маулида
Желтая карточка
С. Кейта
18'
Желтая карточка
Н. Джодич
ГОЛ! 1:0!
А. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
35
Энтони Рожэ
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-2
1
Рунье
12
Бедимо
19
Варан
24
Шелье
92
Орье
21
Кейта
21
Армаш
18
Руде
28
Акале
8
Маулида
12
Букари
3-2-3-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
34
Джодич
4
Эль-Каутари
2
Бокали
6
Марво
20
Бельханда
19
Женешам
14
Пито
9
Жиру
19
Камара
12
Букари
4
Кедрю
4
Кедрю
12
Букари
28
Акале
22
Сертик
22
Сертик
28
Акале
8
Маулида
11
Эдуардо
11
Эдуардо
8
Маулида
6
Марво
20
Дернес
20
Дернес
6
Марво
Эстрада
99
Кабзе
99
Кабзе
Эстрада
Остались в запасе
Ланс
Монпелье
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
35
Энтони Рожэ
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
35
Энтони Рожэ
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ланс - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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