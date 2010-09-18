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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 18 сентября 2010
Сент-Этьен
18.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 0
Завершен
Монпелье
21'
Д. Пайет
32'
Э. Ривьер
66'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
Замена
К. Ландрен
️️️️
Д. Пайет
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Перрен
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Б. Сако
ГОЛ! 3:0!
Д. Пайет
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
С. Камара
Замена
К. Коллен
️️️️
А. Эль-Каутари
Замена
О. Жиру
️️️️
Р. Пито
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ! 2:0!
Э. Ривьер
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Марко Эстрада
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Жано
6
Монсоро
26
Баял Салл
24
Перрен
3
Боканегра
23
Эбондо
20
Сако
8
Матюиди
10
Батльес
10
Пайет
97
Ривьер
3-1-4-2
16
Журдрен
6
Марво
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
21
Стамбули
14
Пито
20
Бельханда
19
Женешам
13
Эстрада
99
Кабзе
19
Камара
24
Перрен
23
Гилявоги
23
Гилявоги
24
Перрен
10
Пайет
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Пайет
20
Сако
18
Бергессио
18
Бергессио
20
Сако
4
Эль-Каутари
0
Коллен
0
Коллен
4
Эль-Каутари
14
Пито
9
Жиру
9
Жиру
14
Пито
19
Камара
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
19
Камара
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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