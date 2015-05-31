Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гонсало Бергессио
Статистика
Гонсало Бергессио - статистика
Завершил карьеру
20 июля 1984 (42)
#18 | Нападающий
178 см | 72 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
23
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 2
31.05.2015
Парма
76' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1 : 1
24.05.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
0 : 1
16.05.2015
Лацио
60' - 120'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 4
10.05.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
0 : 1
02.05.2015
Ювентус
54' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 1
29.04.2015
Верона
58' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4 : 2
26.04.2015
Сампдория
76' - 120'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
18.04.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
12.04.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
2 : 0
04.04.2015
Сампдория
67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1 : 0
22.03.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0 : 2
16.03.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 0
07.03.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 2
01.03.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2 : 1
15.02.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1 : 1
08.02.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
5 : 1
01.02.2015
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1 : 1
25.01.2015
Палермо
1' - 61'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
18.01.2015
Сампдория
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1 : 0
11.01.2015
Эмполи
1' - 64'
49'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 0
05.01.2015
Сампдория
68' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 2
21.12.2014
Удинезе
81' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1 : 1
14.12.2014
Сампдория
72' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
08.12.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1 : 1
01.12.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1 : 1
23.11.2014
Сампдория
80' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
2 : 2
08.11.2014
Милан
90' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
3 : 1
02.11.2014
Фиорентина
1' - 65'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
29.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0 : 0
25.10.2014
Рома
86' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 2
19.10.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 0
05.10.2014
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 1
28.09.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
2 : 1
24.09.2014
Кьево
1' - 67'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
0 : 0
21.09.2014
Сампдория
81' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 0
14.09.2014
Торино
83' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1 : 1
31.08.2014
Сампдория
76' - 90'
Главные новости
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
1
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
4
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
9
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
8
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
12
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+