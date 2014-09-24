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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 24 сентября 2014
Сампдория
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
45'
Д. Гастальделло
81'
А. Романьоли
90'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
90'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Гамберини
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Ботта
86'
Желтая карточка
П. Хетемай
ГОЛ! 2:0!
А. Романьоли
Пас отдал
С. Окака-Чука
81'
77'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
М. Лопес
Замена
А. Паломбо
️️️️
М. Маркьонни
77'
69'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Замена
Эдер
️️️️
Г. Бергессио
67'
58'
Замена
Р. Ботта
️️️️
И. Радованович
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Л. Риццо
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гастальделло
Пас отдал
А. Романьоли
45'
38'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
Л. Риццо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
15
Месба
26
Романьоли
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
7
Крстичич
21
Сориано
14
Риццо
32
Маркьонни
77
Окака-Чука
18
Бергессио
3-3-2-2
22
Барди
3
Дайнелли
5
Гамберини
87
Жуканович
20
Сардо
16
Радованович
3
Бираги
5
Кофи
56
Хетемай
9
Палоски
11
Лопес
14
Риццо
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
14
Риццо
32
Маркьонни
17
Паломбо
17
Паломбо
32
Маркьонни
18
Бергессио
23
Эдер
23
Эдер
18
Бергессио
5
Гамберини
23
Бирса
23
Бирса
5
Гамберини
16
Радованович
11
Ботта
11
Ботта
16
Радованович
11
Лопес
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
11
Лопес
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
39
Франческо Федато
ЦФ
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
16
Никола Белломо
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Сампдория - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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