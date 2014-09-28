Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 28 сентября 2014
Дженоа
28.09.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
75'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
89'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
П. Мба Обьянг
85'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Я. Фальке
️️️️
Т. Ринкон
81'
80'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
С. Стураро
78'
77'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Н. Бурдиссо
70'
Замена
А. Матри
️️️️
Ю. Куцка
60'
Желтая карточка
М. Пинилья
54'
50'
Желтая карточка
Эдер
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
49'
38'
Желтая карточка
М. Сильвестре
11'
Замена
Д. Месба
️️️️
В. Реджини
10'
Травма
В. Реджини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-4-2
1
Перин
8
Бурдиссо
87
Де Майо
13
Антонелли
14
Ронкалья
33
Куцка
27
Стураро
88
Эденилсон
8
Ринкон
8
Перотти
51
Пинилья
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Сильвестре
26
Романьоли
13
Реджини
21
Сориано
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
8
Бурдиссо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
8
Бурдиссо
8
Ринкон
44
Фальке
44
Фальке
8
Ринкон
33
Куцка
21
Матри
21
Матри
33
Куцка
13
Реджини
15
Месба
15
Месба
13
Реджини
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
11
Габбиадини
18
Сансоне
18
Сансоне
11
Габбиадини
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Сампдория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Сампдория
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+