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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 21 декабря 2014
Сампдория
21.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
15'
П. Мба Обьянг
60'
М. Габбиадини
31'
А. Геихо
34'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
90'
+6
Желтая карточка
П. Коне
90'
+4
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
Л. Де Сильвестри
89'
88'
Вторая желтая
Т. Арто
87'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
Эдер
86'
81'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
А. Геихо
Замена
Г. Бергессио
️️️️
П. Мба Обьянг
81'
74'
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Паскуале
65'
Желтая карточка
Д. Паскуале
ГОЛ! 2:2!
М. Габбиадини
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
60'
43'
Желтая карточка
Т. Арто
Желтая карточка
М. Габбиадини
37'
34'
ГОЛ! 1:2!
Данило
Пас отдал
П. Коне
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Геихо
Пас отдал
П. Коне
22'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
Р. Сориано
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Мба Обьянг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
8
Гильерме
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-3-3
44
Ромеро
13
Реджини
15
Месба
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
21
Сориано
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
3-2-3-2
1
Карнезис
13
Ваге
5
Данило
28
Арто
30
Видмер
26
Паскуале
33
Коне
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
19
Геихо
77
Теро
29
Де Сильвестри
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
18
Бергессио
18
Бергессио
14
Мба Обьянг
26
Паскуале
11
Силва
11
Силва
26
Паскуале
19
Геихо
8
Фернандеш
8
Фернандеш
19
Геихо
77
Теро
10
Ди Натале
10
Ди Натале
77
Теро
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
39
Франческо Федато
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
24
Алексис Сапата
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Сампдория - Удинезе
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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