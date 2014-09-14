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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 14 сентября 2014
Сампдория
14.09.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Торино
34'
М. Габбиадини
79'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
Желтая карточка
Р. Сориано
85'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Д. Гастальделло
83'
Замена
А. Романьоли
️️️️
С. Окака-Чука
83'
ГОЛ! 2:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
А. Паломбо
79'
77'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Н. Крстичич
️️️️
П. Мба Обьянг
76'
73'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
64'
Желтая карточка
Д. Вивес
61'
Замена
Амаури
️️️️
М. Ларрондо
58'
Замена
М. Дармиан
️️️️
К. Молинаро
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
34'
33'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
24'
14'
Желтая карточка
Ч. Бово
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
5
Гастальделло
29
Каччиаторе
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
21
Сориано
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
23
Эдер
3-2-3-1-1
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
83
Бово
3
Молинаро
7
Эль-Каддури
5
Вивес
23
Ночерино
9
Ларрондо
27
Квальярелла
77
Окака-Чука
26
Романьоли
26
Романьоли
77
Окака-Чука
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
5
Гастальделло
18
Бергессио
18
Бергессио
5
Гастальделло
3
Молинаро
36
Дармиан
36
Дармиан
3
Молинаро
27
Квальярелла
77
Мартинес
77
Мартинес
27
Квальярелла
9
Ларрондо
11
Амаури
11
Амаури
9
Ларрондо
Остались в запасе
Сампдория
Торино
39
Франческо Федато
ЦФ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
27
Гастон Силва
ЛЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сампдория - Торино
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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