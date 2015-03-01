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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 01 марта 2015
Аталанта
01.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
16'
Г. Стендардо
68'
Л. Муриэль
81'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
С. Это'О
90'
+3
Замена
Д. Месба
️️️️
А. Дункан
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
87'
82'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
С. Окака-Чука
78'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Муриэль
77'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Замена
Р. Боаки
️️️️
Д. Базелли
73'
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
С. Окака-Чука
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Пинилья
65'
Желтая карточка
Г. Стендардо
50'
24'
Желтая карточка
В. Реджини
ГОЛ! 1:0!
Г. Стендардо
Пас отдал
Б. Драме
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
6
Беллини
3
Драме
2
Стендардо
29
Беналуан
18
Эмануэльсон
8
Чигарини
14
Кармона
33
Базелли
10
Гомес
51
Пинилья
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
26
Сильвестре
13
Реджини
18
Аква
17
Паломбо
32
Дункан
77
Окака-Чука
9
Это'О
10
Муриэль
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
51
Пинилья
19
Денис
19
Денис
51
Пинилья
33
Базелли
22
Боаки
22
Боаки
33
Базелли
32
Дункан
15
Месба
15
Месба
32
Дункан
10
Муриэль
32
Корреа
32
Корреа
10
Муриэль
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Атлети Адзурри
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