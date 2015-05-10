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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 10 мая 2015
Удинезе
10.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 4
Завершен
Сампдория
87'
А. Ди Натале (П)
25'
Р. Сориано
62'
Р. Сориано
80'
А. Аква
89'
А. Дункан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
А. Кода
89'
ГОЛ! 1:4!
А. Дункан
Пас отдал
Л. Муриэль
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Ди Натале
87'
86'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Желтая карточка
И. Пирис
82'
81'
Замена
А. Кода
️️️️
В. Реджини
80'
ГОЛ! 0:3!
А. Аква
Пас отдал
А. Дункан
75'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
П. Вшолек
Замена
Т. Арто
️️️️
М. Хальберг
72'
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сориано
56'
Желтая карточка
В. Реджини
56'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
С. Это'О
Замена
Р. Агирре
️️️️
П. Коне
56'
Замена
С. Теро
️️️️
А. Геихо
46'
38'
Желтая карточка
Р. Сориано
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сориано
Пас отдал
П. Вшолек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
30
Видмер
6
Домицци
5
Данило
4
Пирис
8
Гильерме
3
Пинци
33
Коне
5
Хальберг
19
Геихо
10
Ди Натале
3-4-1-2
2
Вивиано
6
Муньос
26
Сильвестре
13
Реджини
18
Аква
32
Дункан
17
Паломбо
21
Сориано
22
Вшолек
10
Муриэль
9
Это'О
5
Хальберг
28
Арто
28
Арто
5
Хальберг
19
Геихо
77
Теро
77
Теро
19
Геихо
33
Коне
17
Агирре
17
Агирре
33
Коне
22
Вшолек
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
22
Вшолек
13
Реджини
35
Кода
35
Кода
13
Реджини
9
Это'О
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Это'О
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
14
Лука Риццо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Удинезе - Сампдория
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Удинезе Арена
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