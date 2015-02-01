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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 01 февраля 2015
Торино
01.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
5 : 1
Завершен
Сампдория
16'
Ф. Квальярелла
29'
Ф. Квальярелла (П)
65'
Ф. Квальярелла
75'
Амаури
90+3'
Б. Перес
77'
П. Мба Обьянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
ГОЛ! 5:1!
Б. Перес
Пас отдал
М. Бенасси
90'
+3
78'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Р. Сориано
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Фарнеруд
78'
77'
ГОЛ! 4:1!
П. Мба Обьянг
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 4:0!
Амаури
75'
71'
Замена
С. Это'О
️️️️
Эдер
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
71'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Бенасси
65'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
58'
46'
Замена
А. Дункан
️️️️
Г. Бергессио
41'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
29'
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Квальярелла
29'
Желтая карточка
А. Гацци
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Э. Моретти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
15
Глик
24
Моретти
83
Бово
36
Дармиан
9
Фарнеруд
14
Гацци
24
Бенасси
33
Перес
27
Квальярелла
77
Мартинес
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
26
Сильвестре
13
Реджини
14
Мба Обьянг
21
Сориано
17
Паломбо
77
Окака-Чука
18
Бергессио
23
Эдер
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
21
Сориано
7
Крстичич
7
Крстичич
21
Сориано
18
Бергессио
32
Дункан
32
Дункан
18
Бергессио
23
Эдер
9
Это'О
9
Это'О
23
Эдер
Остались в запасе
Торино
Сампдория
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Стадио Олимпико
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