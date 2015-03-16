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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 16 марта 2015
Рома
16.03.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Сампдория
59'
Л. Де Сильвестри
76'
Л. Муриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
90'
+3
Замена
П. Вшолек
️️️️
Эдер
Желтая карточка
М. Пьянич
86'
Вторая желтая
С. Кейта
80'
Желтая карточка
С. Кейта
79'
76'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
Эдер
73'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
А. Льяич
️️️️
В. Торосидис
72'
Замена
С. Думбия
️️️️
Х. Итурбе
67'
62'
Замена
А. Дункан
️️️️
П. Мба Обьянг
Замена
Д. Верде
️️️️
Ф. Тотти
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
С. Это'О
52'
Желтая карточка
А. Паломбо
38'
Желтая карточка
М. Сильвестре
23'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
22
Адем Льяич
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
2
Янга-Мбива
13
Астори
25
Холебас
20
Кейта
24
Флоренци
15
Пьянич
27
Жервиньо
11
Итурбе
10
Тотти
4-1-2-2-1
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
26
Сильвестре
13
Реджини
14
Мба Обьянг
21
Сориано
17
Паломбо
23
Эдер
9
Это'О
77
Окака-Чука
35
Торосидис
22
Льяич
22
Льяич
35
Торосидис
10
Тотти
10
Верде
10
Верде
10
Тотти
11
Итурбе
22
Думбия
22
Думбия
11
Итурбе
23
Эдер
22
Вшолек
22
Вшолек
23
Эдер
14
Мба Обьянг
32
Дункан
32
Дункан
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
10
Муриэль
10
Муриэль
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Рома
Сампдория
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Рома - Сампдория
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
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