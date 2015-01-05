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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 05 января 2015
Лацио
05.01.2015, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
38'
М. Пароло
41'
Ф. Андерсон
66'
Ф. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
Замена
А. Кандрева
️️️️
С. Маури
78'
75'
Замена
А. Дункан
️️️️
Эдер
68'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 3:0!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
Ф. Андерсон
66'
64'
Желтая карточка
Р. Сориано
Желтая карточка
Д. Баста
56'
Замена
О. Онази
️️️️
С. Лулич
50'
46'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Л. Риццо
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Л. Цана
46'
Желтая карточка
Л. Цана
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Лулич
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
Ф. Андерсон
38'
19'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
27
Цана
26
Раду
6
Маури
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
20
Джорджевич
4-4-2
2
Вивиано
29
Каччиаторе
26
Романьоли
5
Гастальделло
13
Реджини
14
Мба Обьянг
21
Сориано
17
Паломбо
14
Риццо
23
Эдер
77
Окака-Чука
27
Цана
39
Каванда
39
Каванда
27
Цана
19
Лулич
12
Онази
12
Онази
19
Лулич
6
Маури
87
Кандрева
87
Кандрева
6
Маури
14
Риццо
22
Вшолек
22
Вшолек
14
Риццо
23
Эдер
32
Дункан
32
Дункан
23
Эдер
14
Мба Обьянг
18
Бергессио
18
Бергессио
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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