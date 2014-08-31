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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сампдория
Палермо - Сампдория: обзор матча 31 августа 2014
Палермо
31.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
7'
П. Дибала
90+1'
Д. Гастальделло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сампдория
Замена
А. Бентивенья
️️️️
Ф. Васкес
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Гастальделло
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
82'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
76'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
А. Паломбо
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
76'
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Л. Ригони
71'
65'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
П. Мба Обьянг
44'
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Д. Сансоне
40'
Вторая желтая
В. Реджини
33'
Желтая карточка
В. Реджини
30'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Л. Ригони
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Э. Баррето
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
3-2-3-1-1
70
Соррентино
6
Муньос
19
Терци
5
Дапрела
4
Анджелкович
5
Пизано
8
Баррето
19
Больцони
30
Ригони
20
Васкес
21
Дибала
4-3-3
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
29
Каччиаторе
13
Реджини
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
21
Сориано
23
Эдер
18
Сансоне
77
Окака-Чука
20
Васкес
96
Бентивенья
96
Бентивенья
20
Васкес
30
Ригони
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
30
Ригони
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
18
Сансоне
26
Сильвестре
26
Сильвестре
18
Сансоне
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
18
Бергессио
18
Бергессио
17
Паломбо
Остались в запасе
Палермо
Сампдория
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Павел Вшолек
ПВ
96
Самуэле Массоло
ВР
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
96
Самуэле Массоло
ВР
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Палермо - Сампдория
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Ренцо Барбера
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