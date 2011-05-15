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Канга Акале
Статистика
Канга Акале - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1981 (45)
#28 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
29
3
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1 : 0
11.05.2011
Бордо
1' - 61'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 1
07.05.2011
Ланс
1' - 90'
37'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 3
30.04.2011
Лорьян
1' - 76'
36'
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
24.04.2011
Ланс
1' - 60'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
16.04.2011
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 0
10.04.2011
Ланс
1' - 65'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 1
03.04.2011
Марсель
1' - 76'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 4
19.03.2011
Ланс
1' - 61'
19'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
12.03.2011
Тулуза
58' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0 : 0
05.03.2011
Ланс
79' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
2 : 0
26.02.2011
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
2 : 3
19.02.2011
Сошо
46' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
0 : 0
12.02.2011
Ланс
1' - 73'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
1 : 1
05.02.2011
Валансьен
1' - 72'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 0
29.01.2011
Ланс
72' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2 : 1
15.01.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 2
22.12.2010
Ланс
74' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3 : 0
11.12.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2010
Осер
1' - 90'
30'
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
30.11.2010
Ланс
79' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
1 : 3
21.11.2010
Лион
1' - 78'
25'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 1
13.11.2010
Ланс
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
2 : 0
07.11.2010
Монпелье
1' - 75'
41'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 1
30.10.2010
Ланс
1' - 77'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 0
23.10.2010
Ницца
1' - 73'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0 : 0
17.10.2010
Ренн
61' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
3 : 0
02.10.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 2
26.09.2010
ПСЖ
87' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Валансьен
1 : 1
18.09.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
1 : 2
07.08.2010
Нанси
1' - 57'
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