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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ренн
Ланс - Ренн: обзор матча 17 октября 2010
Ланс
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ренн
Замена
А. Теттей
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Красная карточка
Т. Думбия
Замена
С. Кейта
️️️️
Й. Демон
Замена
Т. Думбия
️️️️
С. Марво
Замена
А. Камара
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
А. Яхья
Желтая карточка
Ж. Лерой
Замена
Д. Полье
️️️️
Т. Маулида
Замена
К. Акале
️️️️
Г. Сертик
Желтая карточка
Й. Демон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
33
Франк Жульенн
ЦФ
4-3-2
5
Яхья
12
Бедимо
92
Орье
24
Шелье
26
Демон
21
Армаш
22
Сертик
18
Руде
8
Маулида
12
Букари
4-1-4-1
1
Дюшез
12
Мангане
27
Кана-Бийик
29
Данзе
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
8
Браими
10
Дальма
6
Лерой
12
Марво
26
Демон
21
Кейта
21
Кейта
26
Демон
22
Сертик
28
Акале
28
Акале
22
Сертик
8
Маулида
10
Полье
10
Полье
8
Маулида
8
Браими
9
Камара
9
Камара
8
Браими
9
Кембо-Экоко
6
Теттей
6
Теттей
9
Кембо-Экоко
12
Марво
3
Думбия
3
Думбия
12
Марво
Остались в запасе
Ланс
Ренн
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
33
Франк Жульенн
ЦФ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
33
Франк Жульенн
ЦФ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ланс - Ренн
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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