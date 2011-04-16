Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Брест
Ланс - Брест: обзор матча 16 апреля 2011
Ланс
16.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Брест
20'
А. Армаш
60'
Д. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Брест
Замена
Д. Полье
️️️️
И. Джемаа
Замена
Г. Сертик
️️️️
А. Армаш
Замена
Т. Маулида
️️️️
С. Орье
ГОЛ! 1:1!
Д. Айите
Пас отдал
Р. Пойе
Замена
Д. Айите
️️️️
Г. Н'Гойи
Замена
Р. Пойе
️️️️
Л. Туре
Желтая карточка
П. Байссе
ГОЛ! 1:0!
А. Армаш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
4-3-2
16
Касрауи
12
Бедимо
13
Туре
19
Варан
92
Орье
21
Армаш
18
Руде
28
Акале
17
Джемаа
11
Эдуардо
4-4-2
30
Элана
44
Байссе
18
Апанга
4
Кантари
21
Феррадж
6
Груги
23
Н'Гойи
5
Эволо
19
Лесомье
39
Туре
26
Ру
21
Армаш
22
Сертик
22
Сертик
21
Армаш
92
Орье
8
Маулида
8
Маулида
92
Орье
17
Джемаа
10
Полье
10
Полье
17
Джемаа
23
Н'Гойи
99
Айите
99
Айите
23
Н'Гойи
39
Туре
20
Пойе
20
Пойе
39
Туре
Остались в запасе
Ланс
Брест
30
Самуэль Атро
ВР
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
7
Марио Лика
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
7
Марио Лика
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Ланс - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Брест
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+