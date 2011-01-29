Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ланс
Лилль - Ланс: обзор матча 29 января 2011
Лилль
29.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
64'
Т. Де Мело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ланс
Замена
К. Акале
️️️️
И. Джемаа
ГОЛ! 1:0!
Т. Де Мело
Пас отдал
Л. Обраньяк
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Г. Сертик
️️️️
А. Армаш
Желтая карточка
Т. Маулида
19'
Травма
Эдуардо
13'
Желтая карточка
И. Джемаа
Травма
А. Армаш
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
10
Эден Азар
ЦФ
17
Мусса Сов
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
11
Эдуардо
ЛП
5
Ненад Ковачевич
ОП
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
АП
8
Туафилу Маулида
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
16
Хамди Касрауи
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Канга Акале
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
4-1-3-1-1
1
Рунье
26
Демон
19
Варан
4
Кедрю
12
Бедимо
5
Ковачевич
8
Маулида
18
Руде
11
Эдуардо
21
Армаш
17
Джемаа
15
Бальмон
7
Обраньяк
7
Обраньяк
15
Бальмон
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
21
Армаш
22
Сертик
22
Сертик
21
Армаш
17
Джемаа
28
Акале
28
Акале
17
Джемаа
Остались в запасе
Лилль
Ланс
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Алассан Туре
ЦЗ
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
5
Аладьин Яхья
ВР
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
5
Аладьин Яхья
ВР
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Лилль - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лилль
Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+