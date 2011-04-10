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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ланс
Лион - Ланс: обзор матча 10 апреля 2011
Лион
10.04.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
55'
А. Бедимо (АГ)
61'
Д. Бриан
90'
Лисандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ланс
Пенальти не реализован!
Эдерсон
+3
ГОЛ! 3:0!
Лисандро
Пас отдал
А. Сиссоко
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Бриан
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
С. Соу
️️️️
Р. Варан
Замена
Д. Полье
️️️️
И. Джемаа
Замена
Т. Маулида
️️️️
К. Акале
Замена
Эдерсон
️️️️
Ж. Пье
ГОЛ! 2:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Й. Гуркюфф
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Бедимо
14'
Желтая карточка
А. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
26
Сиссоко
26
Пье
6
Ловрен
15
Ревейер
25
Гоналон
28
Тулалан
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
7
Бриан
9
Лисандро
3-2-3-1
1
Рунье
26
Демон
13
Туре
19
Варан
92
Орье
12
Бедимо
28
Акале
21
Армаш
18
Руде
17
Джемаа
26
Пье
10
Эдерсон
10
Эдерсон
26
Пье
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
7
Бриан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Бриан
19
Варан
27
Соу
27
Соу
19
Варан
28
Акале
8
Маулида
8
Маулида
28
Акале
17
Джемаа
10
Полье
10
Полье
17
Джемаа
Остались в запасе
Лион
Ланс
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Лион - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
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