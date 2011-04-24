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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ланс
Осер - Ланс: обзор матча 24 апреля 2011
Осер
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
5'
В. Боли
49'
С. Руде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ланс
Замена
Й. Юнг
️️️️
Р. Конту
Замена
Г. Сертик
️️️️
С. Соу
Замена
Д. Полье
️️️️
Эдуардо
Замена
Т. Маулида
️️️️
К. Акале
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 1:1!
С. Руде
Пас отдал
А. Бедимо
ГОЛ! 1:0!
В. Боли
Пас отдал
Д. Дудка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
3-2-3-2
16
Сорен
20
Сидибе
6
Кулибали
30
Боли
15
Дудка
2
Ангбар
23
Бирса
9
Сегбефиа
20
Траоре
27
Йелень
18
Конту
3-4-2
5
Яхья
26
Демон
19
Варан
12
Бедимо
28
Акале
21
Армаш
27
Соу
18
Руде
11
Эдуардо
17
Джемаа
18
Конту
24
Юнг
24
Юнг
18
Конту
23
Бирса
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Бирса
27
Соу
22
Сертик
22
Сертик
27
Соу
28
Акале
8
Маулида
8
Маулида
28
Акале
11
Эдуардо
10
Полье
10
Полье
11
Эдуардо
Остались в запасе
Осер
Ланс
90
Амара Калье
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
90
Амара Калье
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Осер - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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