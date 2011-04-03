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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Марсель
Ланс - Марсель: обзор матча 03 апреля 2011
Ланс
03.04.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
69'
Б. Шейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Марсель
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Замена
Г. Сертик
️️️️
А. Бедимо
Замена
Й. Демон
️️️️
А. Армаш
Замена
Ш. Каборе
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
А. Туре
Замена
Т. Маулида
️️️️
К. Акале
ГОЛ! 0:1!
Б. Шейру
Пас отдал
Л. Гонсалес
Замена
А. Жиньяк
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
С. Руде
Желтая карточка
А. Бедимо
Желтая карточка
С. Мбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-3-2
1
Рунье
12
Бедимо
13
Туре
19
Варан
92
Орье
18
Руде
21
Армаш
28
Акале
11
Эдуардо
17
Джемаа
3-4-2-1
30
Манданда
5
Хайнце
16
Фанни
0
Тайво
27
Гонсалес
22
Сиссе
8
Шейру
25
Мбиа
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
21
Армаш
26
Демон
26
Демон
21
Армаш
12
Бедимо
22
Сертик
22
Сертик
12
Бедимо
28
Акале
8
Маулида
8
Маулида
28
Акале
24
Айю
77
Каборе
77
Каборе
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
10
Жиньяк
28
Вальбуэна
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
Остались в запасе
Ланс
Марсель
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Ланс - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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