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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Осер
Ланс - Осер: обзор матча 04 декабря 2010
Ланс
04.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Осер
30'
А. Яхья
87'
Ж. Паскаль Миньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Осер
Замена
К. Шафни
️️️️
Ж. Кверсия
ГОЛ! 1:1!
Ж. Паскаль Миньо
Пас отдал
Б. Педретти
Замена
С. Ланжиль
️️️️
А. Траоре
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Эдуардо
Замена
Н. Ковачевич
️️️️
С. Кейта
Замена
С. Руде
️️️️
Т. Маулида
Желтая карточка
А. Траоре
Замена
В. Бирса
️️️️
Ф. Саммаритано
ГОЛ! 1:0!
А. Яхья
Пас отдал
К. Акале
Желтая карточка
Э. Шелье
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
33
Жосси Лонда
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-3-3
1
Рунье
12
Бедимо
24
Шелье
26
Демон
21
Кейта
21
Армаш
28
Акале
11
Эдуардо
12
Букари
8
Маулида
4-3-1-2
16
Сорен
3
Грихтинг
12
Миньо
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
25
Педретти
7
Саммаритано
20
Кверсия
18
Конту
11
Эдуардо
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
11
Эдуардо
21
Кейта
5
Ковачевич
5
Ковачевич
21
Кейта
8
Маулида
18
Руде
18
Руде
8
Маулида
20
Кверсия
25
Шафни
25
Шафни
20
Кверсия
7
Саммаритано
23
Бирса
23
Бирса
7
Саммаритано
20
Траоре
7
Ланжиль
7
Ланжиль
20
Траоре
Остались в запасе
Ланс
Осер
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
33
Жосси Лонда
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
33
Жосси Лонда
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ланс - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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