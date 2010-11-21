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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лион
Ланс - Лион: обзор матча 21 ноября 2010
Ланс
21.11.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 3
Завершен
Лион
25'
К. Акале
64'
Б. Гомис
73'
Б. Гомис
88'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лион
Желтая карточка
С. Руде
+1
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 1:3!
Лисандро
Пас отдал
Ж. Макун
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
К. Акале
Замена
Эдуардо
️️️️
С. Кейта
ГОЛ! 1:2!
Б. Гомис
Пас отдал
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Ж. Макун
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
М. Пьянич
Замена
Лисандро
️️️️
Ж. Пье
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 1:0!
К. Акале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Абдулразак Букари
ЛП
21
Сиди Кейта
ЦП
21
Адиль Армаш
(К)
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
18
Себастьян Руде
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
17
Жан Макун
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
(К)
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-4-2
1
Рунье
12
Бедимо
24
Шелье
5
Яхья
92
Орье
12
Букари
21
Кейта
21
Армаш
28
Акале
18
Руде
8
Маулида
3-2-3-2
1
Льорис
26
Пье
15
Диакате
6
Ловрен
15
Ревейер
26
Сиссоко
28
Тулалан
15
Пьянич
17
Макун
18
Гомис
7
Бриан
28
Акале
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
28
Акале
21
Кейта
11
Эдуардо
11
Эдуардо
21
Кейта
15
Пьянич
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
15
Пьянич
18
Гомис
4
Чельстрем
4
Чельстрем
18
Гомис
26
Пье
9
Лисандро
9
Лисандро
26
Пье
Остались в запасе
Ланс
Лион
13
Алассан Туре
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ланс - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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