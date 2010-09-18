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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ланс
Валансьен - Ланс: обзор матча 18 сентября 2010
Валансьен
18.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
55'
М. Самасса
90'
А. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ланс
Желтая карточка
А. Букари
ГОЛ! 1:1!
А. Букари
Замена
В. Абубакар
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Г. Данич
️️️️
М. Доссеви
Желтая карточка
М. Доссеви
Замена
Эдуардо
️️️️
М. Рамос
Замена
Д. Полье
️️️️
Т. Маулида
Желтая карточка
М. Рамос
Замена
С. Орье
️️️️
Э. Шелье
ГОЛ! 1:0!
М. Самасса
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
Г. Лорьо
Желтая карточка
Г. Сертик
Желтая карточка
М. Самасса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
28
Канга Акале
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
4
Бальде
4
Бишевац
5
Паллуа
25
Матер
24
Коад
14
Доссеви
21
Саез
21
Лорьо
28
Пужоль
16
Самасса
4-3-2
1
Рунье
26
Демон
12
Бедимо
24
Шелье
2
Рамос
21
Армаш
22
Сертик
5
Ковачевич
12
Букари
8
Маулида
21
Лорьо
6
Дюкортью
6
Дюкортью
21
Лорьо
14
Доссеви
28
Данич
28
Данич
14
Доссеви
28
Пужоль
9
Абубакар
9
Абубакар
28
Пужоль
24
Шелье
92
Орье
92
Орье
24
Шелье
8
Маулида
10
Полье
10
Полье
8
Маулида
2
Рамос
11
Эдуардо
11
Эдуардо
2
Рамос
Остались в запасе
Валансьен
Ланс
0
Грэгори Уимби
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
28
Канга Акале
ПП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
28
Канга Акале
ПП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Валансьен - Ланс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Нунгессер
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