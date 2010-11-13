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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ланс
Марсель - Ланс: обзор матча 13 ноября 2010
Марсель
13.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
6'
С. Мбиа
58'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ланс
Желтая карточка
Э. Шелье
Желтая карточка
Г. Хайнце
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Эдуардо
Замена
Брандао
️️️️
А. Жиньяк
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 1:1!
Эдуардо
Желтая карточка
К. Акале
ГОЛ! 1:0!
С. Мбиа
Пас отдал
Л. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
3-3-2-2
30
Манданда
5
Хайнце
20
Диавара
3
Аспиликуэта
27
Гонсалес
25
Мбиа
22
Сиссе
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
14
Реми
3-3-3
1
Рунье
92
Орье
24
Шелье
12
Бедимо
28
Акале
21
Кейта
21
Армаш
12
Букари
8
Маулида
11
Эдуардо
14
Реми
7
Абриэль
7
Абриэль
14
Реми
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
11
Брандао
11
Брандао
10
Жиньяк
11
Эдуардо
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
11
Эдуардо
Остались в запасе
Марсель
Ланс
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Алассан Туре
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Марсель - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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