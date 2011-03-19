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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ланс
Монпелье - Ланс: обзор матча 19 марта 2011
Монпелье
19.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 4
Завершен
Ланс
56'
Г. Бокали
19'
К. Акале
31'
Ж. Марво (АГ)
34'
С. Руде
62'
И. Джемаа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ланс
Замена
Г. Сертик
️️️️
С. Руде
Желтая карточка
Ж. Дернес
Замена
Н. Ковачевич
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 1:4!
И. Джемаа
Пас отдал
А. Армаш
Замена
Й. Демон
️️️️
К. Акале
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:3!
Г. Бокали
Пас отдал
Ж. Марво
Замена
М. Эстрада
️️️️
Р. Пито
Замена
Ж. Дернес
️️️️
С. Камара
ГОЛ! 0:3!
С. Руде
Пас отдал
А. Бедимо
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Марво
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Акале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
13
Марко Эстрада
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Журдрен
6
Марво
4
Эль-Каутари
4
Спахич
2
Бокали
21
Стамбули
14
Пито
20
Бельханда
7
Утака
9
Жиру
19
Камара
4-3-2
1
Рунье
92
Орье
13
Туре
19
Варан
12
Бедимо
28
Акале
21
Армаш
18
Руде
11
Эдуардо
17
Джемаа
19
Камара
20
Дернес
20
Дернес
19
Камара
14
Пито
13
Эстрада
13
Эстрада
14
Пито
20
Бельханда
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
20
Бельханда
28
Акале
26
Демон
26
Демон
28
Акале
11
Эдуардо
5
Ковачевич
5
Ковачевич
11
Эдуардо
18
Руде
22
Сертик
22
Сертик
18
Руде
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
21
Сиди Кейта
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
21
Сиди Кейта
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Монпелье - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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