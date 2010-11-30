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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ланс
Брест - Ланс: обзор матча 30 ноября 2010
Брест
30.11.2010, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 1
Завершен
Ланс
11'
Р. Пойе
19'
П. Байссе
65'
Б. Груги
80'
Б. Груги
44'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ланс
Замена
Б. Феррадж
️️️️
О. Даф
Замена
У. Кулибали
️️️️
Б. Груги
ГОЛ! 4:1!
Б. Груги
Пас отдал
Н. Ру
Замена
К. Акале
️️️️
Эдуардо
Замена
Т. Маулида
️️️️
С. Руде
ГОЛ! 3:1!
Б. Груги
Замена
Г. Сертик
️️️️
Н. Ковачевич
Замена
Б. Лесомье
️️️️
Р. Сума
Желтая карточка
А. Армаш
ГОЛ! 2:1!
Эдуардо
Желтая карточка
П. Байссе
ГОЛ! 2:0!
П. Байссе
Пас отдал
Б. Груги
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пойе
Пас отдал
Б. Груги
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
11
Эдуардо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
23
Йоанн Бинь
ЦП
0
Фоди Траоре
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Канга Акале
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
4-5-1
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
44
Байссе
4
Кантари
20
Сума
5
Эволо
7
Лика
6
Груги
20
Пойе
26
Ру
4-3-2
1
Рунье
26
Демон
92
Орье
19
Варан
12
Бедимо
21
Армаш
5
Ковачевич
18
Руде
12
Букари
11
Эдуардо
25
Даф
21
Феррадж
21
Феррадж
25
Даф
6
Груги
1
Кулибали
1
Кулибали
6
Груги
20
Сума
19
Лесомье
19
Лесомье
20
Сума
5
Ковачевич
22
Сертик
22
Сертик
5
Ковачевич
11
Эдуардо
28
Акале
28
Акале
11
Эдуардо
18
Руде
8
Маулида
8
Маулида
18
Руде
Остались в запасе
Брест
Ланс
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
15
Томаш Микола
ЦФ
0
Фоди Траоре
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
15
Томаш Микола
ЦФ
0
Фоди Траоре
ЦП
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Брест - Ланс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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