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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ланс
Ницца - Ланс: обзор матча 05 марта 2011
Ницца
05.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ланс
Желтая карточка
Н. Пейчинович
Замена
С. Руде
️️️️
Й. Демон
Замена
К. Акале
️️️️
Т. Маулида
Замена
Д. Диаките
️️️️
Ж. Сабле
Замена
И. Гаке
️️️️
Ф. Клер
Желтая карточка
А. Туре
Замена
Эдуардо
️️️️
С. Соу
Замена
Д. Любоя
️️️️
Д. Белльон
Желтая карточка
С. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
2-5-2
1
Оспина
39
Пейчинович
29
Клер
14
Фаэ
15
Кулибали
15
Дигар
40
Мунье
27
Сабле
11
Белльон
11
Мулунгуи
3-2-2-2
1
Рунье
26
Демон
13
Туре
19
Варан
92
Орье
12
Бедимо
21
Армаш
27
Соу
8
Маулида
17
Джемаа
29
Клер
12
Гаке
12
Гаке
29
Клер
27
Сабле
18
Диаките
18
Диаките
27
Сабле
11
Белльон
28
Любоя
28
Любоя
11
Белльон
26
Демон
18
Руде
18
Руде
26
Демон
8
Маулида
28
Акале
28
Акале
8
Маулида
27
Соу
11
Эдуардо
11
Эдуардо
27
Соу
Остались в запасе
Ницца
Ланс
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ницца - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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