Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 11 декабря 2010
Лорьян
11.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
49'
М. Амалфитано
56'
Л. Китамбала
74'
А. Мвуэмба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ланс
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
С. Диарра
Замена
Р. Варан
️️️️
А. Яхья
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Д. Фаншон
ГОЛ! 3:0!
А. Мвуэмба
Желтая карточка
А. Бедимо
Замена
Т. Маулида
️️️️
С. Джозеф-Монроуз
Замена
А. Букари
️️️️
С. Кейта
ГОЛ! 2:0!
Л. Китамбала
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
Л. Китамбала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Канга Акале
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
4-3-3
16
Каппоне
21
Морель
6
Бурийон
6
Бака
5
Экюэль-Манга
27
Диарра
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
22
Монне-Паке
99
Китамбала
0
Фаншон
4-3-2
1
Рунье
92
Орье
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
28
Акале
22
Сертик
21
Кейта
11
Эдуардо
28
Джозеф-Монроуз
27
Диарра
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
27
Диарра
0
Фаншон
8
Жуффре
8
Жуффре
0
Фаншон
5
Яхья
19
Варан
19
Варан
5
Яхья
21
Кейта
12
Букари
12
Букари
21
Кейта
28
Джозеф-Монроуз
8
Маулида
8
Маулида
28
Джозеф-Монроуз
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Бенжамин Леком
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Бенжамин Леком
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Лорьян - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+