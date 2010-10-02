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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ланс
Сошо - Ланс: обзор матча 02 октября 2010
Сошо
02.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
13'
М. Майга
44'
Б. Идейе
74'
Д. Перки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ланс
Замена
В. Сверкош
️️️️
М. Майга
Замена
В. Ногейра
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 3:0!
Д. Перки
Пас отдал
М. Майга
Желтая карточка
Т. Маулида
Замена
И. Джемаа
️️️️
Эдуардо
Замена
С. Орье
️️️️
Г. Сертик
Замена
Т. Маулида
️️️️
Э. Шелье
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
+2
Желтая карточка
Й. Демон
+2
Желтая карточка
Н. Ковачевич
ГОЛ! 2:0!
Б. Идейе
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Жереми Бреше
(К)
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
(К)
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Дрейер
23
Соже
24
Перки
6
Анин
19
Фати
5
Бреше
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
12
Идейе
3-4-2
1
Рунье
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
21
Армаш
18
Руде
22
Сертик
5
Ковачевич
11
Эдуардо
12
Букари
19
Морис-Белэй
7
Туласн
7
Туласн
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
5
Ногейра
5
Ногейра
10
Будебуз
20
Майга
25
Сверкош
25
Сверкош
20
Майга
22
Сертик
92
Орье
92
Орье
22
Сертик
24
Шелье
8
Маулида
8
Маулида
24
Шелье
11
Эдуардо
17
Джемаа
17
Джемаа
11
Эдуардо
Остались в запасе
Сошо
Ланс
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
28
Канга Акале
ПП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
28
Канга Акале
ПП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Сошо - Ланс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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