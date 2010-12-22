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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ланс
Бордо - Ланс: обзор матча 22 декабря 2010
Бордо
22.12.2010, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Ланс
67'
А. Диарра
90+2'
Ф. Бен Халфаллах
15'
Эдуардо
45+2'
А. Букари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ланс
+3
Желтая карточка
С. Руде
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бен Халфаллах
+2
Желтая карточка
Ш. Диабате
Замена
Х. Касрауи
️️️️
В. Рунье
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
В. Рунье
Замена
С. Орье
️️️️
Эдуардо
Травма
В. Рунье
Замена
К. Акале
️️️️
Г. Сертик
Вторая желтая
А. Диарра
ГОЛ! 1:2!
А. Диарра
Пас отдал
Я. Плашил
Желтая карточка
А. Яхья
Замена
А. Савье
️️️️
Жуссие
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Модест
Замена
М. Сиани
️️️️
С. Сане
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Букари
Пас отдал
А. Армаш
Желтая карточка
Й. Демон
15'
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Пас отдал
С. Руде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
6
Фернандо
(К)
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Аладьин Яхья
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
12
Абдулразак Букари
ЛП
26
Йохан Демон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
21
Адиль Армаш
(К)
ЦП
18
Себастьян Руде
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
26
Сане
6
Фернандо
8
Бен Халфаллах
12
Диарра
18
Плашил
20
Жуссие
14
Диабате
27
Модест
4-5-1
1
Рунье
19
Варан
5
Яхья
24
Шелье
12
Бедимо
18
Руде
26
Демон
22
Сертик
21
Армаш
12
Букари
11
Эдуардо
26
Сане
13
Сиани
13
Сиани
26
Сане
27
Модест
94
Гуффран
94
Гуффран
27
Модест
20
Жуссие
6
Савье
6
Савье
20
Жуссие
1
Рунье
16
Касрауи
16
Касрауи
1
Рунье
11
Эдуардо
92
Орье
92
Орье
11
Эдуардо
22
Сертик
28
Акале
28
Акале
22
Сертик
Остались в запасе
Бордо
Ланс
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
17
Вендел
ЛП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
4
Франк Кедрю
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
17
Вендел
ЛП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Остались в запасе
4
Франк Кедрю
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Бордо - Ланс
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Шабан Дельма
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