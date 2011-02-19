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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Сошо
Ланс - Сошо: обзор матча 19 февраля 2011
Ланс
19.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 3
Завершен
Сошо
35'
И. Джемаа
58'
А. Яхья
6'
Н. Морис-Белэй
29'
М. Майга
65'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Сошо
Желтая карточка
А. Яхья
Желтая карточка
М. Дрейер
Желтая карточка
С. Руде
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 2:3!
Р. Будебуз
Пас отдал
М. Мартен
Замена
М. Жоссе
️️️️
М. Майга
ГОЛ! 2:2!
А. Яхья
Пас отдал
Эдуардо
Желтая карточка
К. Акале
Замена
Карлао
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
М. Дрейер
️️️️
Т. Ришер
Замена
А. Бедимо
️️️️
С. Орье
Замена
К. Акале
️️️️
Н. Ковачевич
Красная карточка
К. Анин
Красная карточка
Т. Маулида
ГОЛ! 1:2!
И. Джемаа
Пас отдал
С. Руде
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 0:2!
М. Майга
Пас отдал
Б. Драме
ГОЛ! 0:1!
Н. Морис-Белэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Канга Акале
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
50
Карлао
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-3
1
Рунье
92
Орье
19
Варан
4
Кедрю
26
Демон
5
Ковачевич
18
Руде
17
Джемаа
11
Эдуардо
8
Маулида
3-2-1-1-3
16
Ришер
24
Перки
23
Соже
6
Анин
3
Драме
19
Фати
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
12
Идейе
11
Эдуардо
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
11
Эдуардо
92
Орье
12
Бедимо
12
Бедимо
92
Орье
5
Ковачевич
28
Акале
28
Акале
5
Ковачевич
16
Ришер
1
Дрейер
1
Дрейер
16
Ришер
19
Морис-Белэй
50
Карлао
50
Карлао
19
Морис-Белэй
20
Майга
6
Жоссе
6
Жоссе
20
Майга
Остались в запасе
Ланс
Сошо
16
Хамди Касрауи
ВР
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
22
Грегори Сертик
ЦП
Остались в запасе
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ланс - Сошо
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
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