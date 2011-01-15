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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Сент-Этьен
Ланс - Сент-Этьен: обзор матча 15 января 2011
Ланс
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
82'
С. Руде (П)
83'
И. Джемаа
78'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Сент-Этьен
Замена
И. Саади
️️️️
Л. Нери
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ! 2:1!
И. Джемаа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Руде
Замена
Г. Сертик
️️️️
Н. Ковачевич
ГОЛ! 0:1!
Б. Сако
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Н. Ковачевич
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Маулида
Замена
Э. Шелье
️️️️
Ф. Кедрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-4-2
1
Рунье
12
Бедимо
4
Кедрю
19
Варан
26
Демон
5
Ковачевич
21
Армаш
18
Руде
28
Акале
17
Джемаа
8
Маулида
3-3-2-1-1
40
Жано
24
Перрен
5
Маршаль
26
Баял Салл
17
Нери
23
Гилявоги
3
Боканегра
20
Сако
8
Матюиди
10
Пайет
97
Ривьер
4
Кедрю
24
Шелье
24
Шелье
4
Кедрю
5
Ковачевич
22
Сертик
22
Сертик
5
Ковачевич
8
Маулида
11
Эдуардо
11
Эдуардо
8
Маулида
23
Гилявоги
8
Н'Дав
8
Н'Дав
23
Гилявоги
17
Нери
9
Саади
9
Саади
17
Нери
Остались в запасе
Ланс
Сент-Этьен
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ланс - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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