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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ланс
Ренн - Ланс: обзор матча 26 февраля 2011
Ренн
26.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ланс
14'
А. Букари
70'
В. Уго Монтаньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ланс
Замена
С. Дальма
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Д. Верхоек
️️️️
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
С. Соу
Замена
Г. Сертик
️️️️
Н. Ковачевич
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ф. Лемуан
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
ГОЛ! 2:0!
В. Уго Монтаньо
Пас отдал
Ж. Лерой
Замена
Эдуардо
️️️️
С. Руде
Желтая карточка
Р. Варан
20'
Замена
А. Туре
️️️️
Ф. Кедрю
ГОЛ! 1:0!
А. Букари
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
12
Джон Верхоек
ЦФ
Ланс
13
Алассан Туре
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
4-1-3-2
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
27
Кана-Бийик
29
Данзе
21
Бойе
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
6
Теттей
31
Монтаньо
12
Букари
4-4-1
5
Яхья
26
Демон
19
Варан
4
Кедрю
12
Бедимо
28
Акале
18
Руде
5
Ковачевич
27
Соу
17
Джемаа
31
Монтаньо
12
Верхоек
12
Верхоек
31
Монтаньо
18
Лемуан
40
Манджек
40
Манджек
18
Лемуан
6
Лерой
10
Дальма
10
Дальма
6
Лерой
4
Кедрю
13
Туре
13
Туре
4
Кедрю
5
Ковачевич
22
Сертик
22
Сертик
5
Ковачевич
18
Руде
11
Эдуардо
11
Эдуардо
18
Руде
Остались в запасе
Ренн
Ланс
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ренн - Ланс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Роазон Парк
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