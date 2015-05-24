Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Давиде Суччи
Статистика
Давиде Суччи - статистика
Завершил карьеру
11 октября 1981 (44), Болонья
#19 | Нападающий
182 см | 81 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
9
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 2
18.05.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3 : 1
03.05.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2 : 2
29.04.2015
Аталанта
1' - 59'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3 : 1
26.04.2015
Чезена
80' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
18.04.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
67' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 3
04.04.2015
Чезена
76' - 90'
81'
80'
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0 : 1
22.03.2015
Рома
81' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 1
15.03.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0 : 0
08.03.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1 : 0
01.03.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
22.02.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2 : 2
15.02.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 4
06.01.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.12.2014
Чезена
80' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1 : 4
14.12.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0 : 3
30.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1 : 1
23.11.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2 : 1
09.11.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1 : 1
03.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
29.10.2014
Чезена
1' - 52'
Италия. Серия А, 8 тур
Чезена
0 : 1
26.10.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2 : 1
19.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 1
28.09.2014
Милан
1' - 62'
10'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
3 : 0
24.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2 : 2
20.09.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
14.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1 : 0
31.08.2014
Парма
Был в запасе
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
1
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
1
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
2
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
1
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
43
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+