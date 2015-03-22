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    Давиде Суччи - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Давиде
    Фамилия Суччи
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Родной город Болонья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 октября 1981 (41 год)
    Рост 182
    Вес 81
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 9 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    18.05.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Чезена (Чезена)
    10.05.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
    03.05.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Чезена (Чезена)
    29.04.2015 1' -59' Чезена (Чезена) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    26.04.2015 80' -90' Дженоа (Генуя) 3:1 Чезена (Чезена)
    18.04.2015 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Чезена (Чезена)
    12.04.2015 67' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Кьево (Верона)
    04.04.2015 76' -90' Верона (Верона) 3:3 Чезена (Чезена)
    81' 80'
    22.03.2015 81' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Рома (Рим)
    15.03.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Чезена (Чезена)
    08.03.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Палермо (Палермо)
    01.03.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Удинезе (Удине)
    22.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Чезена (Чезена)
    15.02.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Ювентус (Турин)
    11.01.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Чезена (Чезена)
    06.01.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Наполи (Неаполь)
    20.12.2014 80' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Чезена (Чезена)
    14.12.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    07.12.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:2 Чезена (Чезена)
    30.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:3 Дженоа (Генуя)
    23.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Сампдория (Генуя)
    09.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Чезена (Чезена)
    03.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Верона (Верона)
    29.10.2014 1' -52' Рома (Рим) 2:0 Чезена (Чезена)
    26.10.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Интер (Милан)
    19.10.2014 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:1 Чезена (Чезена)
    05.10.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Чезена (Чезена)
    28.09.2014 1' -62' Чезена (Чезена) 1:1 Милан (Милан)
    10'
    24.09.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Чезена (Чезена)
    20.09.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    14.09.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Чезена (Чезена)
    31.08.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Парма (Парма)
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